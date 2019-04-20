Капризов – на вопрос об отъезде в НХЛ: сейчас разговор не об этом

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился эмоциями после победы в финальной серии Кубка Гагарина. Московская команда обыграла «Авангард» в четырёх матчах и впервые в истории стала победителем турнира. В четвёртой игре ЦСКА переиграл соперника со счётом 3:2 ОТ.

«Все игры были интересными. Накал всегда шёл до последнего. Есть ли опция прерывания контракта с ЦСКА и уеду ли в НХЛ этим летом? Сейчас разговор не об этом. Чем финал Олимпиады отличается от финала Кубка Гагарина? В финале Кубка Гагарина четыре игры, а на Олимпиаде одна игра. Сейчас отпразднуем победу и нам всё скажут, ехать ли в сборную и когда. Конечно, надеюсь на вызов. Силы и здоровье есть, всё отлично», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Светлаков во время празднования гола случайно ударил Капризова кулаком по лицу