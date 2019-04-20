Рирден — о травме Оши: чувствительная потеря, но мы уже играли без него в сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден рассказал о состоянии получившего травму нападающего Ти Джея Оши.
«У нас будет больше информации о графике его восстановления во второй половине дня сегодня и завтра. Пока же мы говорим, что он выбыл на неопределённый срок.
Оши — один из ведущих игроков во всей лиге. Это касается не только его игры, но и человеческих качеств. На него равняются. Это чувствительная потеря. Но мы уже играли без него в этом сезоне, и тогда смогли прибавить другие ребята. Нам нужно, чтобы это случилось и на этот раз. В прошлом плей-офф мы четыре матча провели без Никласа Бекстрёма. В команде нашлись игроки, которые заиграли на более высоком уровне. Таков хоккей в плей-офф», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
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Один из лидеров «Кэпиталз» выбыл из-за травмы.