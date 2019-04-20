Торторелла: длительный перерыв — серьёзная проблема, меня это волнует

Главный тренер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о длительном перерыве перед вторым раундом розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «Коламбус» освободился максимально быстро, обыграв «Тампу-Бэй Лайтнинг» в четырёх играх.



«Это серьёзная проблема для тренерского штаба. Меня она волнует. Некоторые ребята никогда не бывали в таких ситуациях. Тренеры должны сделать всё, чтобы команда в полном объёме подготовилась в следующему сопернику», — приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, «Коламбус» впервые в своей истории выиграл кубковую серию и во втором раунде встретится либо с «Торонто Мэйпл Лифс», либо с «Бостон Брюинз». Счёт в серии 3-2 в пользу «листьев».

«Коламбус» грохнул фаворита Кубка Стэнли. Как собиралась эта команда Грамотная работа со своими проспектами и несколько крутых обменов – вот рецепт успеха команды Тортореллы и Кекяляйнена.