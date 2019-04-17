«Коламбус» грохнул фаворита Кубка Стэнли. Как собиралась эта команда

Победа «Коламбуса» над «Тампой» — событие впечатляющее. Только в НХЛ могло случиться так, что абсолютный лидер регулярного чемпионата, обогнавший ближайшего преследователя на 21 очко, с треском провалился в первом же раунде плей-офф, проиграв серию 0-4. Это до сих пор не укладывается в голове, хотя давно известно, что в НХЛ реально каждый может обыграть каждого.



Для «Коламбуса» и НХЛ эта победа стала исторической. «Блю Джекетс» вообще впервые в истории выиграли серию в плей-офф, а «Тампа» стала первой командой в лиге, которая после завоевания «Президентс Трофи», уступила в первом раунде Кубка Стэнли всухую. Так что хоккеисты «Коламбуса», вне всяких сомнений, настоящие герои. Но кто эти парни, вонзившие кинжал в тело лучшему клубу НХЛ и устроившие самый большой крах в истории спорта? Рассказываем, как собирали этот состав «Блю Джекетс». Большую часть работы выполнил генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен, пришедший в клуб по ходу сезона-2012/13.

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Главный тренер

Несомненно, успех «Коламбуса» был бы невозможен без главного тренера. Джон Торторелла уже 19 лет работает в НХЛ и за это время снискал славу харизматичного, эпатажного и крайне требовательного наставника. Там где Тортс, там всегда сгусток эмоций, яркие слова, скандалы, но есть и результат. Именно Торторелла привёл «Тампу» к Кубку Стэнли в сезоне-2003/04 и получил свой первый «Джейк Адамс Трофи».

В «Коламбусе» тренер оказался в 2015 году после ужасного для себя сезона в «Ванкувере» и небольшой паузы в карьере. Тогда казалось, что Тортс уже ничем не сможет удивить публику. Но Торторелла стал немного спокойнее, обстоятельно взялся за работу и за пару лет вывел «Блю Джекетс» на совершенно новый уровень для франшизы. Сначала был лучший сезон в истории клуба и второй «Джейк Адамс», затем «Коламбус» стал регулярно выходить в плей-офф, а теперь настало время для первых больших побед. Торторелла, как и обещал, смог выбить из «Блю Джекетс» дух лузерства.

Вратарь

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, КН – 2,01, ОБ – 93,2%



Бобровский – главная опора и надежда «Коламбуса» эпохи Джона Тортореллы. Несомненно, без российского голкипера «Блю Джекетс» не смогли бы добиться никаких успехов. Сергей оказался в клубе летом 2012 года, когда «Филадельфия» обменяла своего запасного вратаря в «Коламбус» на три пика на драфте. В НХЛ грянул очередной локаут, Бобровский переждал его в СКА, а затем отправился в свой новый заокеанский клуб, чтобы начать путь к статусу одного из сильнейших голкиперов мира.



В «Коламбусе» Бобровский сразу же задвинул на второй план Стива Мэйсона и с ходу получил свой первый «Везина Трофи», но ещё несколько сезонов вынужден был выдерживать конкуренцию со стороны Кёртиса Макелинни и Йоонаса Корписало. Но с приходом в клуб Тортореллы место основного вратаря «Коламбуса» больше не являлось предметом спора – его застолбил за собой великолепный Бобровский. Он раз за разом вытаскивал «мундиров» в плей-офф, бил клубные рекорды по количеству отражённых бросков и сухих матчей, второй раз удостоился звания лучшего вратаря сезона в НХЛ.

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Нынешний чемпионат сложился для Бобровского крайне непросто: «Коламбус» долгое время шёл за границей плей-офф, а вратарь и клуб никак не могли договориться о дальнейшей совместной работе. Ходили даже слухи об обмене Бобровского в дедлайн, но он остался и теперь наверняка ничуть не жалеет об этом.

Защитники

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 5 (1+4) очков, «+4»



Веренски – грамотный и осмысленный выбор «Коламбуса» на драфте НХЛ в 2015 году. Тогда «мундиры» выбрали талантливого американца под восьмым номером в первом раунде и вряд ли хоть раз пожалели об этом. После драфта Веренски провёл ещё один сезон в студенческой лиге, а уже на следующий год без всяких проблем влился в состав «Блю Джекетс». До появления в «Коламбусе» Сета Джонса он был самым результативным защитником команды, а сейчас 21-летний хоккеист уже проводит свой лучший плей-офф в карьере.

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 4 (2+2) очка, «+3»



К моменту своего выхода на драфт в 2013 году Сет Джонс уже успел дважды выиграть золото ЮЧМ, стать чемпионом молодёжного чемпионата мира и вообще считался талантливейшим защитником своего поколения. Джонс ушёл в «Нэшвилл» под четвёртым номером первого раунда ярмарки новичков, но в «Предаторз» дела пошли у него не лучшим образом. По ходу сезона-2015/16 Джонса обменяли в «Коламбус» на лидера «Блю Джекетс» Райана Джохансена, у которого не сложились отношения с Тортореллой, и тогда казалось, что от этого обмена выиграл только «Нэшвилл». Но Джонсу удалось в полной мере раскрыться в Огайо, и сейчас он – главная звезда обороны команды и лучший защитник-бомбардир «мундиров».

Скотт Харрингтон

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 3 (0+3) очка, «+4»



Харрингтон – скромный работяга, никогда не хватавший звёзд с неба и долгое время довольствовавшийся статусом игрока ротации в клубах НХЛ. Скотт очень долго пробивался в основу «Питтсбурга», хотя в OHL он был на хорошем счету, но сразу же после того сезона, когда ему удалось дебютировать за «пингвинов», он был обменян в «Торонто». Там он тоже был довольно быстро спущен в АХЛ, и перед сезоном-2016/17 оказался в «Коламбусе» в результате обмена на форварда Керби Райкела. Торторелле Харрингтон сразу приглянулся, он стал активно привлекать его в основной состав, и нынешний сезон можно назвать первым полноценным в НХЛ для 26-летнего защитника.

Дэвид Савар

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 2 (1+1) очка, «+2»



Савар – один из главных сторожилов «Коламбуса». В Огайо защитник играет ещё с тех пор, как клуб выбрал его на драфте в 2009 году. Савар с каждым сезоном увеличивал своё игровое время в основе «Блю Джекетс», и вот уже на протяжении шести лет без него невозможно представить оборону «мундиров». Савар играет надёжно и в меру результативно, Торторелла высоко ценит одного из лидеров обороны своей команды.

Адам Кленденинг

Статистика в серии с «Тампой»: 2 игры, 1 (0+1), «+2»



26-летний Кленденинг большую часть своей карьеры провёл в АХЛ, где выступал в клубах из системы «Чикаго», «Ванкувера», «Питтсбурга» и «Аризоны». В «Коламбусе» Адам оказался перед началом нынешнего сезона (перешёл из фарма «Чикаго»), и вполне ожидаемо стал игроком «Кливленда» в АХЛ, откуда поднялся в НХЛ всего на четыре матча регулярки. Но травма Маркуса Нутиваары и старые проблемы со здоровьем у Адама МакКуэйда и Райана Мюррея вынудили Тортореллу прибегнуть к помощи Кленденинга. И пока Адам действует очень здорово.

Статистика в серии с «Тампой»: 2 игры, 0 очков, «+1»



Это ещё один проспект «Коламбуса» с драфта-2015. Нутиваара был выбран лишь в седьмом раунде, но это не помешало финну сходу закрепиться в основе «мундиров». Интересно, что Нутиваара до перехода в «Коламбус» не сыграл ни одной встречи в Северной Америке, набираясь опыта в чемпионате Финляндии, но за три сезона в Огайо заслужил от Тортореллы лишь одну ссылку в АХЛ, где провёл три встречи. В этом сезоне Маркус окончательно забронировал за собой место в топ-6 обороны «Коламбуса», и тем обиднее для финна, что на старте плей-офф он получил травму. Постарался Никита Кучеров.

Дин Кукан

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 0 очков, «-1»



Швейцарский защитник до переезда в Северную Америку много поиграл на родине и в чемпионате Швеции, а в «Коламбусе» оказался летом 2015 года, подписав контракт новичка. С тех пор Кукан пытается закрепиться в составе «мундиров», но пока его карьерный максимум – 25 матчей в регулярке, и установлен он был в нынешнем сезоне. Впрочем, не от хорошей для «Коламбуса» жизни. Несколько защитников «Блю Джекетс» выбыли из строя из-за травм, поэтому Торторелле и пришлось подтягивать Кленденинга да Кукана. Но для выноса из Кубка Стэнли лучшей команды сезона этого оказалось достаточно.

Нападающие

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 7 (3+4) очков, «+5»



Мэтт Дюшейн в представлении не нуждается. Чемпион мира, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Мира. Все эти регалии Дюшейн завоевал в составе сборной Канады, а на клубном уровне его впору называть самым невезучим игроком. Весь свой бомбардирский талант он проявлял в «Колорадо», но в плей-офф «лавины» выходили по большим праздникам. Дюшейна это достало, он стал активно просить обмена, и в результате в прошлом сезоне он очутился в «Оттаве». Но «сенаторы» оказались той ещё дырой, и Дюшейн, продолжавший набирать массу очков, явно был достоин большего. И вот перед дедлайном в феврале 2019-го подсуетился «Коламбус». «Мундиры» отдали в «Оттаву» за Дюшейна Виталия Абрамова, Йонатана Дэвидссона и свой выбор в первом раунде драфта-2019. Мэтт отлично влился в состав «Блю Джекетс» и стал главным вестником того, что в нынешнем сезоне «Коламбус» намерен пойти далеко.

«Коламбус» идёт ва-банк и покупает Дюшейна. Теперь Панарина не обменяют? Расчёт на Кубок Стэнли уже в этом сезоне.

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 5 (2+3) очков, «+3»



История Хлебушка в «Коламбусе» всем известна. В июне 2017 в НХЛ грянул гром – «Чикаго» обменял Брэндона Саада в «Блю Джекетс» на Панарина. В «Блэкхоукс» решились разбить связку Панарин-Кейн, отлично работавшую два сезона, ради возвращения Саада, с которым у «Чикаго» были связаны чемпионские воспоминания. В «Коламбусе» Артемий сразу же начал выжигать лёд, став единоличным лидером бомбардирского списка команды и главной звездой клуба. В нынешнем чемпионате Панарин может наравне с Бобровским разделить лавры за выход «мундиров» в плей-офф, а также за проход «Тампы». Интересно, что этот сезон Панарин тоже провёл при не лучшем эмоциональном фоне. Разговоры о будущем контракте шли постоянно, россиянин попадал под обструкцию своих же фанатов, но это совсем не мешало Артемию показывать свою лучшую игру в сезоне.

Панарина уже освистывают. Но он ещё не ушёл и показывает лучший хоккей в карьере «Хлебный» сериал продолжается, но развязка уже скоро.

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 4 (2+2) очка, «+5»



Ещё один старожил «Коламбуса», наравне с Саваром. Аткинсон был выбран «мундирами» на драфте-2008, после чего Кэм ещё пару лет поиграл в студенческой лиге, а затем стал пробиваться в НХЛ. Стать железным игроком основы Аткинсону удалось в локаутном сезоне-2012/13, и с тех пор американец неизменно входит в число самых забивных и результативных форвардов «Коламбуса».

Оливер Бьёркстранд

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 4 (2+2) очка, «+1»



Бьёркстранд покинул родную Данию ещё в юношеском возрасте, попал в WHL, где сразу же смог заявить о себе. В 2013 году «Коламбус» выбрал талантливого форварда в третьем раунде драфта, после чего Бьёркстранд провёл в Западной лиге ещё два сезона и затем стал стучаться в основу «мундиров». Закрепиться удалось только в прошлом сезоне, но результаты датчанина идут по нарастающей, он – будущее «Коламбуса».

Александр Тексье

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 3 (2+1) очка, «-1»



Тексье – это очередной проспект «Коламбуса», выбранный на драфте-2017 под рекордным для французского игрока 45 номером. С ним в прошлом мае был заключён трёхлетний контракт новичка, но игрок и клуб сразу договорились, что Александр провёдет сезон в чемпионате Финляндии, а по его окончании присоединится к «Коламбусу». Тексье показал отличные цифры статистики в Liigе, и стремительно ворвался в НХЛ лишь в начале апреля. Француз сыграл всего два матча в регулярке, но убедил Тортореллу, что он необходим «Коламбусу» в плей-офф. Что ж, статистика подтверждает, что Тортс оказался прав, доверившись новичку.

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 3 (1+2) очка, «0»



И снова хоккеист, не так давно выбранный «мундирами» на драфте! Дюбуа ушёл в «Коламбус» в 2016 году под третьим номером, это очередная будущая звезда НХЛ и «Блю Джекетс». В НХЛ талантливый канадец попал прямиком из юниорской лиги Квебека, минуя АХЛ, и сразу же заиграл так, как от него и ждали. В нынешнем сезоне он набрал 61 очко в регулярке, а в плей-офф лучшие игры у Дюбуа ещё впереди.

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 2 (1+1) очка, «+1»



Опытнейший Фолиньо оказался в «Коламбусе» летом 2012 года. За будущего капитана «мундиры» тогда отдали «Оттаве» защитника Марка Мето. Фолиньо сразу же показал себя лидером коллектива, надёжным парнем, который не брезгует черновой работы. Набирает очков Ник не так много, но его роль в команде бесценна.

Джош Андерсон

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 2 (1+1) очка, «-1»



Ещё один свой парень. Если бы «Коламбус» играл в КХЛ, то был бы лидером по числу воспитанников, которые играют в основной команде. Но за океаном система школ работает по-другому, и командам вправе гордиться своими проспектами на драфте. В этом смысле у «мундиров» всё прекрасно. Андерсон был выбран «Блю Джекетс» в 2012 году, и клуб начал постепенно готовить игрока к НХЛ. Несколько лет в OHL, пара сезонов в фарм-клубе, и с сезона-2016/17 (очередной игрок, который закрепился в «Коламбусе» с приходом Тортореллы) Джош не покидает основной ростер «мундиров». Этот сезон стал самым результативным в его карьере, и в плей-офф он также прилично помогает лидерам команды.

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 2 (0+2) очка, «+2»



Как вы догадались, Дженнер также был выбран на драфте НХЛ «Коламбусом». Дело было в 2011 году. Бун практически не играл в АХЛ, сразу закрепившись в основе «мундиров», и со временем стал добротным двусторонним игроком, который может сыграть как в центре, так и с краю. В 2016 году Дженнер привёз золотую медаль с чемпионата мира, а сейчас горит желанием помочь «Коламбусу» в борьбе за Кубок Стэнли.

Райли Нэш

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 1 (1+0) очко, «+1»



Райли Нэш – проспект «Эдмонтона», причём его можно также причислить к многочисленным ошибкам «нефтяников» на драфте за последние годы. Нэш был выбран под 21 номером в первом раунде, но ещё в период его выступления в студенческой лиге права на него ушли из «Эдмонтона» в «Каролину». В составе «ураганов» играл до 2016 года, затем провёл два года в «Бостоне», и в прошлом сезоне сумел выстрелить в составе «мишек» — 41 очко за сезон, личный рекорд. Несмотря на это «Брюинз» не стали продлевать отношения с разыгравшемся центрфорвардом третьего звена, и с ним с удовольствием подписали выгодный контракт в «Коламбусе». В «Блю Джекетс» результативность Нэша резко упала, но он выполняет огромный объём незаметной работы, и Тортс им доволен.

Райан Дзингел

Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 0 очков, «+3»



Дзингел довольно долго пробивался в состав задрафтовавшей его в 2011 году «Оттавы», а когда окончательно стал «сенатором», принялся улучшать свою статистику год от года. В нынешнем сезоне Райан набрал 44 очка за 57 игр, и был обменян на Энтони Дюклера в «Коламбус». Эта сделка состоялась через день, после трансфера Дюшейна, и стоит признать, что «мундиры» лучше всего поработали на разборе «сливающей» сезон «Оттавы». В плей-офф Дзингел пока не заметен, но выгоду от этого обмена «Коламбус» ещё успеет ощутить.

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Статистика в серии с «Тампой»: 4 игры, 0 очков, «+1»



Наконец, самый возрастной и опытный хоккеист из тех парней, которые грохнули «Тампу». Брэндону Дубински 32 года, и в «Коламбусе» он сейчас на положении почётного ветерана. Уже пару лет результативность американца серьёзно ухудшилась, в плей-офф его практически не видно, но его опыт на льду и в раздевалке серьёзно помогает молодым одноклубникам. В «Коламбусе» Дубински оказался летом 2012 года – он стал частью сделки по переходу в «Нью-Йорк» Рика Нэша.