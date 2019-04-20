Ягр — о покере: даже сейчас не могу обещать, что продолжу игровую карьеру

Легендарный нападающий Яромир Ягр, выступающий сейчас за чешский клуб «Кладно», прокомментировал покер в матче с командой «Ческе Будеёвице» (4:2). 47-летний Ягр помог «Кладно» выиграть серию у соперника, что позволило команде вернуться в элитный дивизион чешского хоккея спустя пять лет.

«Прекрасные ощущения, было очень здорово. Нужно поблагодарить всю команду, они мне очень помогли. Сегодня был мой день. Кстати, с утра и до игры я был в церкви.



После такого шоу я обязан продолжить игровую карьеру? Ничего не обещаю. Даже не скажу, что надеюсь на это. Всё будет зависеть от самочувствия в межсезонье. Дело не в том, что я устал. Мне было очень трудно после „Калгари“, но тогда я справился. Давайте подождём», — цитирует Ягра Hokej.cz.

Яромир Ягр забросил 4 шайбы и помог «Кладно» вернуться в элиту чешского хоккея