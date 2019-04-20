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Экс-ассистент Назарова в «Нефтехимике» вошёл в тренерский штаб сборной Швейцарии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Экс-ассистент Назарова в «Нефтехимике» вошёл в тренерский штаб сборной Швейцарии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Экс-помощник Андрея Назарова в нижнекамском «Нефтехимике» Вячеслав Гусов вошёл в тренерский штаб сборной Швейцарии.

«Очень рад за своего помощника в „Нефтехимике“ Вячеслава Гусова. Недавно он был назначен одним из тренеров сборной Швейцарии, которая ведет активную подготовку к чемпионату мира в Братиславе и которая в эти дни проводит в Сочи контрольные матчи с олимпийской командой России. Плюс, по моим данным, в ближайшие дни Вячеслав официально войдет в штаб одного из клубов КХЛ.

Гусов — молодой и талантливый ассистент, он повторяет путь Харийса Витолиньша. Как известно, латышский специалист долгое время входил в штаб моего земляка Олега Знарка, а нынешней зимой возглавил „Давос“ и в серии на выживание сохранил именитый клуб в элитной лиге Швейцарии», — приводит слова Назарова Russia-Hockey.ru.

На грядущем чемпионате мира сборная Швейцарии будет играть в одной группе с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет идти с 10 по 26 мая.

Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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