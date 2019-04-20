Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с командой Швейцарии, информирует в своём «твиттере» Федерация хоккея России. Напомним, первая встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Игры проходят в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года.
Сборная России:
Георгиев (Коновалов);
Яковлев — Любушкин, Ткачёв — Бурмистров — Плотников;
Хафизуллин — Зуб, Жафяров — Кадейкин — Барабанов;
Рафиков — Елесин, Якупов — Алексеев — Якимов;
Сергеев, Злобин, Голышев — Красковский — Коршков.
На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет проходить с 10 по 26 мая.
Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года
Стал известен состав сборной России на второй матч со Швейцарией