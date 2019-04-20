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Стал известен состав сборной России на второй матч со Швейцарией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав сборной России на второй матч со Швейцарией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с командой Швейцарии, информирует в своём «твиттере» Федерация хоккея России. Напомним, первая встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Игры проходят в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года.

Сборная России:

Георгиев (Коновалов);
Яковлев — Любушкин, Ткачёв — Бурмистров — Плотников;
Хафизуллин — Зуб, Жафяров — Кадейкин — Барабанов;
Рафиков — Елесин, Якупов — Алексеев — Якимов;
Сергеев, Злобин, Голышев — Красковский — Коршков.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет проходить с 10 по 26 мая.

Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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