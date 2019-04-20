Гавриков: следил за «Коламбусом», после подписания контракта говорил с Панариным

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прибыл в США и поделился эмоциями от подписания контракта с «мундирами».



«Мы с женой приехали вчера. Усталость из-за акклиматизации? Это уже неважно. Очень рад и горд быть здесь, встретиться с ребятами, тренерами и всем персоналом. Это важный момент. Да, это большой шаг для меня. Мы с моей командой проиграли в КХЛ, возможно, теперь смогу сыграть в плей-офф, помочь команде.



Мы всегда смотрели обзоры матчей, все ребята знают эту лигу, знают игроков. Я следил за «Коламбусом» уже два года, имею представление о ребятах. Знаю Панарина с Бобровским, это тоже плюс. Конечно, я смотрел первый раунд! Потрясающее, арена сходила с ума! После драфта мне звонил Бобровский, поздравлял, сказал, что увидимся в следующем году. После подписания контракта с «Коламбусом» поговорил с Панариным, написал ему СМС.



Ожидаю ли я попасть в состав? Сейчас это неважно, мне надо много работать, дальше посмотрим. Это новый уровень, чтобы играть здесь, надо много работать», — сказал Гавриков в интервью клубной пресс-службе.

23-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте-2015 под общим 159-м номером.

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