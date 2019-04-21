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Оши успешно перенёс операцию и выбыл из строя на неопределённый срок

Оши успешно перенёс операцию и выбыл из строя на неопределённый срок
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши успешно перенёс хирургическое вмешательство на сломанной ключице, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

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Американский форвард выбыл из строя на неопределённый срок. Таким образом, игрок практически наверняка пропустит оставшуюся часть сезона. Оши получил травму в четвёртой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», когда очень неудачно упал на борт после толчка со стороны Уоррена Фёгеле. После завершения пятого матча стало известно, что у нападающего «Вашингтона» диагностирован перелом ключицы.

«Вашингтон» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-2. Шестой матч состоится на площадке «ураганов».

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