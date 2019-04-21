Бриндамор: сыграет ли Свечников в шестом матче с «Вашингтоном»? Посмотрим

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор не дал чёткого ответа на вопрос, сыграет ли в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2-3) нападающий Андрей Свечников. Россиянин продолжает тренироваться в бесконтактном джерси.



«Сыграет ли Свечников в шестом матче? Посмотрим», — цитирует Бриндамора в своём «твиттере» журналист Майкл Смит.



Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».

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