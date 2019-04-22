Как стало известно «Чемпионату», Сергей Гомоляко станет новым спортивным директором ХК «Сочи». Он сменит на этом посту Рашида Хабибулина, который покидает команду.



Гомоляко после завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в «Витязе», «Автомобилисте» и магнитогорском «Металлурге». В бытность игроком выступал в составе «Трактора», «Магнитки», «Лады», «Северстали», «Мечела», «Химика» и «Салавата Юлаева».



В сезоне-2018/19 черноморская команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ подопечные Сергея Зубова проиграли «Локомотиву» со счётом 2-4, одержав две победы на своей площадке. По окончании сезона «леопарды» подписали новый контракт с наставником команды.

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