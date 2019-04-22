Защитник Денис Бодров продлил контракт с «Автомобилистом» на два года

Защитник «Автомобилиста» Денис Бодров продлил односторонний контракт на два года, сообщает пресс-служба уральского клуба в «Твиттере».



В сезоне-2018/19 32-летний игрок провёл 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету три заброшенные шайбы и 11 результативных передач при показателе полезности «+22» и 32 штрафных минутах. В розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист забросил одну шайбу в семи играх, проводя на льду по 20 минут 48 секунд в среднем за матч.



По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Андрея Мартемьянова разгромили «Трактор» со счётом 4-0, а в полуфинале конференции проиграли «Салавату Юлаеву» — 1-4.

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