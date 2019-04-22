Защитник «Виннипега» Киселевич получил вызов в сборную России

Защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич приедет в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в мае в Словакии.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

«Киселевич получил вызов в сборную России и присоединится к национальной команде сразу после прохождения медосмотра в клубе», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву агент игрока Дэн Мильштейн.



На групповом этапе чемпионата мира сборная России проведёт матчи со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

В нынешнем сезоне 29-летний Киселевич провёл 32 игры за «Флориду Пантерз» и набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-3». После обмена в «Джетс» Богдан ни разу не сыграл в составе новой команды.