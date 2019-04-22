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Богдан Киселевич присоединится к сборной России 23 апреля

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Богдан Киселевич присоединится к сборной России 23 апреля
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич вызван в сборную России для подготовки к предстоящему чемпионату мира в Словакии, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

Сообщается, что хоккеист присоединится к национальной команде 23 апреля в Риге.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России проведёт матчи со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

В нынешнем сезоне 29-летний Киселевич провёл 32 игры за «Флориду Пантерз» и набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-3». После обмена в «Джетс» Богдан ни разу не вышел на лёд в составе канадской команды.

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