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«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Николаем Цулыгиным

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Николаем Цулыгиным
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» подписал новый контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным, сообщил генеральный директор команды Александр Курносов. Соглашение подписано на один сезон.

«Салават Юлаев» продлил контракт с Николаем Цулыгиным на один сезон», — сообщил Курносов корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Для 43-летнего Цулыгина это был дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге в должности главного тренера. Под его руководством уфимская команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 62 матчах. На пути к финалу конференции башкирский клуб прошёл магнитогорский «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1). Нынешний контракт Цулыгина истекает в конце сезона.

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