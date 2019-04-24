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Дауд: Овечкин сделает всё ради победы, а «Вашингтон» последует за ним

Дауд: Овечкин сделает всё ради победы, а «Вашингтон» последует за ним
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Решающая игра будет сыграна завтра, 25 апреля, на домашнем льду «Вашингтона».

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«Удаление Овечкина в шестом матче? Это говорит о том, что он хочет победить и сделает всё ради победы. Он имеет право высказать своё мнение. Он стремится к успеху, отдаст всё ради него, и мы последуем за ним», — цитирует Дауда официальный сайт НХЛ.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

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