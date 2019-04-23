Овечкин «кипит» в плей-офф. «Вашингтон» может вылететь из-за этого

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем плей-офф по-настоящему даёт жару — уровень его самоотдачи и степень вовлечённости в дела своей команды просто невозможно переоценить. Однако излишне эмоциональное поведение лидера действующего чемпиона может и помешать «столичным», которые не смогли решить вопрос победы в серии в шестом матче противостояния с «Каролиной». Эмоции Овечкина способны вспыхнуть в тот момент, когда главным достоинством будет хладнокровие, спокойствие и выдержка.

«Арбитры судили странно». Овечкин психанул — его важнейший гол отменён судьями В НХЛ это тоже бывает.

Драка, попытка отомстить и критика судей

Началось это необычное «кипение» в третьем матче серии, когда Овечкин удивил всех, подравшись с Андреем Свечниковым. Бой с соотечественником-новичком, который намного легче Александра и обладает куда меньшим опытом, был воспринят неоднозначно по обе стороны океана, а особенно забавным стал тот факт, что оба участника драки указали, что инициатором был их оппонент. Тот матч «Вашингтон» разгромно проиграл (0:5), а травма, которую в драке получил Свечников, настроила против Овечкина многих болельщиков.

Вторым проявлением серьёзных эмоций стала попытка Александра разобраться с виновником травмы Ти Джея Оши нападающим Уорреном Фёгеле. В четвёртом матче Фёгеле «вынес» партнёра Овечкина, сломав тому ключицу, и россиянин предпочёл сам дать понять канадцу, что он поступил неправильно. Добраться до Фёгеле сразу после эпизода с травмой Овечкину не дали лайнсмены, но в следующем матче Александр поймал момент, когда Фёгеле оказался один на чистом льду. Силовой приём также вызвал споры, как и драка со Свечниковым.

Александр Овечкин в плей-офф-2019:

6 матчей, 4 гола, 4 передачи, 1,33 очка за игру.

«0» по показателю полезности, 19 минут штрафа.

18 бросков, среднее игровое время — 19:34.

1 победный гол, 3 гола в большинстве.

34 силовых приёма (5,7 за матч), 4 блокированных броска.

5 потерь, 4 перехвата. 6 матчей, 4 гола, 4 передачи, 1,33 очка за игру.«0» по показателю полезности, 19 минут штрафа.18 бросков, среднее игровое время — 19:34.1 победный гол, 3 гола в большинстве.34 силовых приёма (5,7 за матч), 4 блокированных броска.5 потерь, 4 перехвата.

Третьей серией «марлезонского балета» стали эмоции Овечкина в шестой игре серии, где Александр также был главным героем. Обидным жестом Овечкин намекнул защитнику соперника Даги Хэмилтону, что он думает о тех, кто уворачивается от силовой борьбы, а когда дело дошло до отменённого гола, то от Великой Восьмёрки досталось и судьям.



«Я не знаю, что увидел арбитр. Не знаю, каким было объяснение. Всё это несколько странно, но мы идём дальше. Арбитры весь матч делали странные свистки, но это не сюрприз. Я не хочу быть плохим парнем, или кем-то в подобном роде, но это не весело. Это была хорошая битва. Соперник сыграл хорошо, они выиграли шестой матч. Седьмая встреча будет намного интересней. Мы знаем, как играть в подобных ситуациях. Давление будет на обе команды, но для нас это хороший шанс побить их дома», — сказал Овечкин после игры.

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Эмоции вместо результата

Столь яркое поведение Овечкина может сыграть «Вашингтону» плохую службу, а в седьмом матче серии, где каждая ошибка рискует стать роковой, эмоции вряд ли станут хорошим помощником.



Чрезмерное увлечение силовыми действиями может отвлечь Александра от главной задачи — игры на команду и обеспечения «столичных» должной эффективностью игры в атаке. Проще говоря, размен Овечкина на роль силовика, бросающегося бить каролинских «ноунеймов», «Кэпиталз» совершенно невыгоден, особенно в свете травмы Оши. Разухабистый хоккей вряд ли будет оправдан в самом важном матче сезона, когда малейшая недисциплинированность способна стать роковой.

«Вашингтон» в матчах № 7:

Побед — 5

Поражений — 11

Худший показатель в НХЛ для команд, сыгравших минимум 10 седьмых матчей.



Процент домашних побед в матчах №7:

«Вашингтон» — 27,3% (8 поражений),

«Питтсбург» — 36,4 (7),

«Бостон» — 61,9% (8).

«Каролина» в матчах №7*:

Побед — 4

Поражений — 0

* — после переезда клуба из Хартфорда.

Помимо соперников, не стоит забывать и про судей, которые обладают завидным корпоративным единением и очень не любят, когда критика в их адрес звучит публично, да ещё и не всегда в корректной форме. В шестом матче серии Овечкин не сдержался, сначала высказав по отношению к арбитрам несколько нелестных английских слов, а затем заработал удаление до конца игры, принявшись злобно аплодировать за полученный малый штраф. Помня о случившемся, в седьмой встрече арбитры вполне могут трактовать ту или иную хоккейную мелочь не в пользу Овечкина и его команды, что окажет влияние на результат.

Результативность в плей-офф за карьеру:



1.

2. Сидни Кросби — 159 матчей, 63 гола, 0,4.

3. Евгений Малкин — 157 матчей, 63 гола, 0,4.

4. Патрик Кейн — 127 матчей, 50 голов, 0,39.

5. Патрик Шарп — 130 матчей, 46 голов, 0,35. 1. Александр Овечкин — 126 матчей, 64 гола, 0,51 шайбы за игру,2. Сидни Кросби — 159 матчей, 63 гола, 0,4.3. Евгений Малкин — 157 матчей, 63 гола, 0,4.4. Патрик Кейн — 127 матчей, 50 голов, 0,39.5. Патрик Шарп — 130 матчей, 46 голов, 0,35.

«Шестой матч закончился для Овечкина одинокой прогулкой по туннелю, когда всё пошло не так. Если «столичные» хотят пройти во второй раунд и продолжить защиту своего чемпионского титула, им нужно найти способ подавить активность «Каролины» и лишить её хороших голевых моментов, а заодно получить больше моментов для себя», — отмечает издание Washington Post.



«Итак, мы ещё раз посетим своего старого друга «Каролину». Это будет решающий матч для всех трёх команд — «Каролины» и двух «Вашингтонов», которых мы видели в этой серии. Первый «Вашингтон» — упорный, злобный, жёсткий, который мы знаем и любим. И второй, который был кротким, словно мышь, которую избивали на чужом льду. Седьмая игра покажет победителя в ночь со среды на четверг», — резюмировал автор Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.