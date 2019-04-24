Калетник продлил контракт с «Сочи», по ходу сезона он был выменян из «Магнитки»

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новый контракт с нападающим Владиславом Калетником. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

31 октября 2018 года Калетник был выменян южным клубом из магнитогорского «Металлурга». В регулярке-2018/19 Владислав отыграл в свитере сочинцев 36 матчей, набрав в них 7 (4+3) очков. Также форвард принял участие во всех играх серии плей-офф с «Локомотивом» и отметился одной голевой передачей.

24-летний нападающий родился и вырос в Ангарске, где и начинал свою карьеру, выступая за команды «Ангарский Ермак» (МХЛ-Б) и «Ермак» (ВХЛ). В 2014 году Владислав перебрался в систему магнитогорского «Металлурга».

Главным достижением карьеры форварда является завоевание Кубка Гагарина в сезоне-2015/16.

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