«Зарипов? Должно быть желание играть за «Трактор». Интервью со Скудрой

На днях стало известно, что новым главным тренером «Трактора» назначен Петерис Скудра. 45-летний специалист известен по работе в «Торпедо». Прошлый сезон тренер пропустил, но уверен, что отдых пошёл ему на пользу. В семье Скудры родился второй ребёнок, а сам Петерис активно смотрел и анализировал хоккейные матчи, сделав для себя много выводов.

В Челябинске снова хотят Кубок Гагарина. Скудра готов поднять «Трактор»? Новое руководство «Трактора» ставит крайне амбициозные цели. Кажется, ему можно верить.

«Финансовая сторона абсолютно неважна»

— Долго ли шли переговоры и как появился вариант с «Трактором»?

— Переговоры шли недолго, где-то два-три дня. Агент сказал, что есть такая возможность. Встретились, переговорили. Я сразу понял, что «Трактор» — серьёзный клуб с новым руководством. Я общался с директором клуба Борисом Ефимовичем Видгофом. В Челябинске большие амбиции и желание сделать всё возможное для команды и болельщиков. Меня сильно подкупил настрой нового руководства.

— В общем, быстро ударили по рукам.

— Да. Я понял, что это будет интересный путь. Конечно, просто не будет, но ведь так везде. Все условия для работы и для того, чтобы добиваться успеха, в «Тракторе» созданы. Это самое важное.

— Финансовая сторона вопроса играла роль?

— Для меня она была абсолютно неважна. Мне сделали определённое предложение, я его особо не обсуждал. Мы быстро поставили подписи под контрактом.



— Тогда спрошу вас конкретно про стабильность клуба. Это ведь важно для выбора места работы?

— Я могу сказать, что организация здесь очень серьёзная по отношению ко всем. Игроки должны чувствовать, что о них заботятся. Мы будем дорожить каждым хоккеистом, который находится в нашей системе. Первые впечатления очень позитивные и очень профессиональные.

Я могу сказать, что организация здесь очень серьёзная по отношению ко всем. Игроки должны чувствовать, что о них заботятся. Мы будем дорожить каждым хоккеистом, который находится в нашей системе.

«Будем радовать свою публику хорошей игрой»

— Как отреагировала ваша семья, которой придётся переезжать?

— Семья пять лет жила со мной в Нижнем Новгороде. Как только родился сын, он сразу переехал ко мне вместе с супругой. Недавно у нас родился второй сын, все вместе будем переезжать в Челябинск. Реакция позитивная, у нас в семье нет недопонимания по поводу хоккея. Супруга прекрасно понимает, что хоккей для меня – это вся жизнь.



— Как вам сам город?

— Эмоции положительные. Познакомился с обстановкой, с работниками клуба, — врачами, массажистами, администраторами. Сейчас работаем над тренерским штабом. Могу сказать, что в нём будут челябинцы. В частности, старшим тренером станет Алексей Тертышный.

— Готовы к серьёзным требованиям со стороны челябинских болельщиков?

— Считаю, что это плюс, когда у клуба много преданных болельщиков. Весь Челябинск переживает за команду. Я всегда открыт, команда и болельщики – это одно целое. Будем радовать свою публику хорошей игрой, самоотдачей. Это всех касается: и игроков, и тренеров, и персонала. Все должна отдаваться до последней капли. Будучи профессиональным хоккеистом я поиграл в НХЛ, где болельщики не менее требовательны. Мне всё это знакомо. Уверен, что буду чувствовать себя комфортно.

В моей работе нужно кардинально менять игру с шайбой. Современный хоккей требует изменений. Нынешний год дал мне возможность без давления на результат спокойно проанализировать и просмотреть множество игр разных лиг.

«В моей работе нужно кардинально менять игру с шайбой»

— Все вспоминают вашу легендарную пресс-конференцию, где вы достаточно жёстко объяснили, как надо работать хоккеистам, чтобы победить. «Трактор» будет играть в такой же хоккей, в который играло «Торпедо»?

— Хоккей постоянно меняется, ничто не стоит на месте. Хоккей – как мода. Что-то было в 60-х и 70-х годах. Сперва это ушло, а сейчас опять возвращается. В хоккее всё аналогично. Та организация игры без шайбы, которая была у меня в «Торпедо», она однозначно сохранится. Мы будем дорожить своими воротами, играть дисциплинированно.



— Что будет изменено?

— В моей работе нужно кардинально менять игру с шайбой. Современный хоккей требует изменений. Нынешний год дал мне возможность без давления на результат спокойно проанализировать и просмотреть множество игр разных лиг. Было важно понять сегодняшний хоккей и понять, что приносит успех. Особенно при игре с шайбой. Игра в атаке «Трактора» будет серьёзно отличаться от того, во что мы играли в «Торпедо».



— Вы лично будете принимать участие в комплектовании команды и тесно работать вместе с новым спортивным директором «Трактора» Романом Беляевым?

— Есть спортивный директор, есть руководство клуба, которое тоже сильно влияет на комплектование команды. Естественно, что всю информацию по игрокам я получаю. Это нормально, ведь без главного тренера не может происходить формирование коллектива. Идёт командная работа, каждый занимается своими обязанностями.

Ни один тренер не отказался бы от защитника столь высокого уровня. Будем надеяться, что работа по приобретению Войнова даст положительный результат.

«Все условия для возвращения Кравцова будут созданы»

— Задача на сезон уже поставлена?

— Если честно, то как таковых задач не было. Обозначено, что команда должна быть успешной. Честно говоря, я не люблю, когда задачи измеряются попаданием в плей-офф, прохождением первого или второго раунда. Это не то, на что нужно обращать внимание в профессиональном спорте. Надо выигрывать медали, кубки. Мы с руководством пришли к пониманию, что именно к этому необходимо стремиться.

— Молодая звезда КХЛ Виталий Кравцов уезжает в НХЛ. Расстроились, хотелось с ним поработать?

— Конечно, хотелось бы поработать с таким ярким и молодым хоккеистом, как Кравцов. Но я прекрасно понимаю, что значит НХЛ для хоккеиста, для молодых ребят. Я сам когда-то уезжал с мечтой сыграть там. Хочу порадоваться за Виталия и пожелать ему удачи. Даже при всех хороших качествах нужна удача. Если вдруг что-то пойдёт не так, нужна будет поддержка родного клуба, то однозначно все условия для возвращения будут созданы.

«Трактор» сделал квалификационное предложение Кравцову и сохранит на него права

«Войнов может не только вернуться на былой уровень, но и в чём-то добавить»

— Хотите, чтобы «Трактор» подписал контракт с Вячеславом Войновым, который пропустил год?

— Слава Войнов – один из сильнейших российских защитников. Да, он не играл год, но Войнов – профессионал. Думаю, что, пройдя предсезонный этап, он может не только вернуться на былой уровень, но и в чём-то добавить. Поэтому никаких опасений нет. Ни один тренер не отказался бы от защитника столь высокого уровня. Будем надеяться, что работа по приобретению Войнова даст положительный результат.

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— Данис Зарипов – ещё один вариант для «Трактора»?

— Исходя из прессы, складывается ощущение, что приоритетом для Зарипова является «Ак Барс». У ребят должно быть желание играть за «Трактор». Для меня важно, чтобы игрок стремился и видел себя в этой команде. Я получаю от подобных заявлений дополнительную мотивацию.

— Развитие челябинской молодёжи тоже в ваших планах?

— Однозначно. У нас будет несколько молодёжных лагерей. В Челябинске очень интересная молодёжь, это мотор любой организации. Мы будем готовить ребят, держать их в обойме, давать им шанс. Люди должны не сидеть на лавке, а выходить и играть на результат. Нам нужно определиться с обоймой из шести пятёрок, которая будет готовиться к сезону. Ребята должны развиваться и идти вперёд, мы им в этом поможем.



— Довольны вратарской линией? Переподписан контракт с Василием Демченко, есть Владислав Сухачёв.

— Моё мнение – Вася Демченко один из сильнейших молодых ребят в лиге. Будем работать так, чтобы Демченко стал ещё лучше и играл стабильнее. Ему нужно приобретать чуть больше бойцовских качеств. Это один из топовых вратарей, но надо развиваться дальше. Про Сухачёва слышал только хорошее, видел его некоторые матчи. Парень с характером, мне это нравится. С оптимизмом смотрю на вратарскую линию «Трактору».