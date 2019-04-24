«Тампу» мы разделали, теперь — «Бостон»: Панарин сыграл в хоккей с собакой

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин опубликовал видео с тем, как он играет с домашним питомцем. Похожее видео было опубликовано хоккеистом перед серией первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Готовимся с мистером Рыжим к серии с «Бостон Брюинз», — подписал публикацию в своём «инстаграме» российский форвард.

«Рыжий, «Тампу» мы разделали, теперь — «Бостон». Давай серьёзнее. Имитируешь Хару», — обратился к собаке хоккеист.

Во втором раунде плей-офф НХЛ «мундиры» встретятся с «Бостоном». В четвертьфинале Восточной конференции «Коламбус» обыграл в четырёх матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «медведи» одолели в семи играх «Торонто Мэйпл Лифс».



В 79 матчах регулярного чемпионата Панарин набрал 87 очков – 28 голов и 59 результативных передач. Он улучшил личный рекорд результативности на пять баллов.