Сборная России одержала волевую победу в матче с Латвией, отыгравшись с 0:2

Сборная России встречалась с Латвией в матче Еврочелленджа, который состоялся в Риге. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



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Хозяева ударно провели первый период и дважды огорчили Александра Георгиева. Мартиньш Дзиеркалс открыл счёт на 4-й минуте, а чуть позже преимущество сборной Латвии укрепил Роберт Букартс. Во втором игровом отрезке гостям удалось отыграть один гол благодаря точному броску Артёма Зуба. В третьей двадцатиминутке подопечные Воробьёва восстановили паритет стараниями Наиля Якупова, а через две минуты Анатолий Голышев вывел сборную России вперёд. Окончательный счёт установил Рушан Рафиков.



Второй матч с участием сборных Латвии и России состоится завтра, 25 апреля, начало — в 18:30 мск.

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