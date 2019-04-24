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Сборная России одержала волевую победу в матче с Латвией, отыгравшись с 0:2

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России одержала волевую победу в матче с Латвией, отыгравшись с 0:2
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России встречалась с Латвией в матче Еврочелленджа, который состоялся в Риге. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019

Хозяева ударно провели первый период и дважды огорчили Александра Георгиева. Мартиньш Дзиеркалс открыл счёт на 4-й минуте, а чуть позже преимущество сборной Латвии укрепил Роберт Букартс. Во втором игровом отрезке гостям удалось отыграть один гол благодаря точному броску Артёма Зуба. В третьей двадцатиминутке подопечные Воробьёва восстановили паритет стараниями Наиля Якупова, а через две минуты Анатолий Голышев вывел сборную России вперёд. Окончательный счёт установил Рушан Рафиков.

Второй матч с участием сборных Латвии и России состоится завтра, 25 апреля, начало — в 18:30 мск.

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Товарищеские матчи (сборные)
24 апреля 2019, среда. 19:30 МСК
Латвия
2 : 4
2:0, 0:1, 0:3
Россия
1:0 – Дзиеркалс – 03:40 (5x5), 2:0 – Букартс (Даугавиньш) – 19:01 (5x5), 2:1 – Зуб (Бурмистров) – 34:23 (5x5), 2:2 – Якупов (Голышев, Красковский) – 45:08 (5x5), 2:3 – Голышев (Красковский, Якупов) – 47:13 (5x5), 2:4 – Рафиков – 59:33 (en)
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