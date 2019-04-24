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Ковальчук: сыграть с Латвией было моим желанием. Нужно было вкатиться

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук: сыграть с Латвией было моим желанием. Нужно было вкатиться
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги матча Еврочелленджа с командой Латвии (5:2).

Календарь чемпионата мира — 2019

«Думаю, мы неплохо начали матч, моменты создавали. Просто две невынужденные ошибки, сами себе привезли два гола. Богдан Киселевич только прилетел, 18 часов, три пересадки, — ему простительно. Наиль Якупов тоже потом исправился — забил, отдал. Всё в порядке.

Моменты у нас были, но вратарь хорошо играл. Ещё важный момент, что перед игрой подняли майку Жолтока. Они играли дома, был эмоциональный заряд. И Хартли — хороший тренер, они знают, по какой системе играют.

Я только в понедельник прилетел, акклиматизация, но чувствовал себя лучше, чем предполагал. Сыграть с Латвией было моим желанием. Хотел, чтобы акклиматизация побыстрее прошла. Две недели не играл, нужно было вкатиться. Выходил в меньшинстве? Я и раньше играл. Хорошо, что тренеры доверяют, так быстрее вкатишься.

Второй матч с Латвией? Сейчас идёт подготовка к чемпионату мира, нужно наигрывать сочетания, и большинство должно быть лучше» —, передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Ковальчук – в сборной России! Не забил, но Латвии не проиграли
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