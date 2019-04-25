Видео гола «Каролины», который выбил «Вашингтон» из розыгрыша Кубка Стэнли

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» (3:4) и проиграл в серии. Победную шайбу на 92-й минуте забил Брок Макгинн, ассистентами выступили Джастин Уильямс и Джейккоб Славин.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.
Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие.
«Вашингтон» во 2-м овертайме уступил «Каролине» и проиграл в серии со счётом 3-4
Овечкин и «Вашингтон» вылетели из Кубка Стэнли…Как же так?!
Всё решил гол во втором овертайме. Грустит даже Кубок Стэнли.