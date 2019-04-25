Макгинн — о сейве в конце третьего периода: подумал, что лучше не рисковать

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Брок Макгинн после победы в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 2ОТ, 4-3) прокомментировал эпизод, произошедший в самом конце третьего периода.

Брок выбил шайбу из пустых ворот «Каролины» за две минуты до конца основного времени при счёте 3:3.

«Автоматически получилось. Увидел, как шайба оказалась за спиной Петра Мразека. Даже не уверен, что она скользила в сторону ворот, хватило бы у неё скорости, чтобы пересечь ленточку. Но я подумал, что лучше не рисковать», — цитирует Макгинна официальный сайт НХЛ.

На 92-й минуте матча Макгинн стал автором победной шайбы в серии, замкнув прострел капитана «Харрикейнз» Джастина Уильямса.