Кожевников: Гусеву так и не нашли места в составе «Вегаса». Как итог — вылет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от приезда форварда «Вегас Голден Найтс» Никиты Гусева в сборную России.

«Что удивило в НХЛ? Понятное дело, вылет лидеров конференций и дивизионов. Ну и „Вегас“. Скорее кто — тренеры „Вегаса“. Полторы недели они смотрели на Никиту Гусева, но так этому мастеру места в составе и не нашли. Как итог — провал в седьмом матче серии с „Сан-Хосе“ и вылет.

Загадка. Может, там какие-то особенности с контрактом. А может, тренер «Вегаса» ещё со времен Шипачёва определенным образом настроен. Очень огорчён, что Никиту в КХЛ мы потеряли, талантов в Лиге мало, на смену ему идет разве что Капризов. Но теперь после истории в «Вегасе» Гусев должен быть зол и сверхмотивирован. При всем уважении к другим энхаэловцам именно он может стать лидером сборной в Словакии", — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.