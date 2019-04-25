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Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с Латвией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с Латвией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с командой Латвии, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Напомним, в первой игре подопечные Ильи Воробьёва одержали победу со счётом 4:2, отыгравшись с 0:2. Игры проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

Состав сборной России:

Георгиев (Коновалов);
Рафиков — Любушкин, Ткачёв — Бурмистров — Плотников;
Хафизуллин — Зуб, Ковальчук — Кадейкин — Барабанов;
Киселевич — Елесин, Жафяров — Алексеев — Злобин;
Сергеев, Голышев — Красковский — Коршков, Якупов.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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