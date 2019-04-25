Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с Латвией

Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с командой Латвии, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Напомним, в первой игре подопечные Ильи Воробьёва одержали победу со счётом 4:2, отыгравшись с 0:2. Игры проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года



Состав сборной России:



Георгиев (Коновалов);

Рафиков — Любушкин, Ткачёв — Бурмистров — Плотников;

Хафизуллин — Зуб, Ковальчук — Кадейкин — Барабанов;

Киселевич — Елесин, Жафяров — Алексеев — Злобин;

Сергеев, Голышев — Красковский — Коршков, Якупов.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

