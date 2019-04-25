Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с командой Латвии, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Напомним, в первой игре подопечные Ильи Воробьёва одержали победу со счётом 4:2, отыгравшись с 0:2. Игры проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира.
Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года
Состав сборной России:
Георгиев (Коновалов);
Рафиков — Любушкин, Ткачёв — Бурмистров — Плотников;
Хафизуллин — Зуб, Ковальчук — Кадейкин — Барабанов;
Киселевич — Елесин, Жафяров — Алексеев — Злобин;
Сергеев, Голышев — Красковский — Коршков, Якупов.
На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с Латвией