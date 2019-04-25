Сборная США уверенно победила Финляндию в четвертьфинале ЮЧМ

Сборная США взяла верх над командой Финляндии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 6:0. Американская команда продолжает выступать без поражений, одержав четыре победы на групповом этапе.



Счёт был открыт на седьмой минуте: заброшенной шайбой отметился нападающий команды США Мэттью Бенирс. Через пять минут преимущество американской сборной упрочил гол от фаворита грядущего драфта НХЛ Джека Хьюза. Во втором периоде Хьюз забил ещё дважды, оформив хет-трик. В заключительные 20 минут шайбы забросили Коул Кофилд и Бобби Бринк, установив окончательный счёт.

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года