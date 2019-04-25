Сборная России сыграет с США в полуфинале юниорского чемпионата мира

В полуфинале юниорского чемпионата мира между собой сыграют сборные России и США. Полуфиналы пройдут 27 апреля.



Напомним, в четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, американцы с идентичным счётом прошли команду Финляндии. У россиян на турнире три победы из пяти возможных, сборная США пока остаётся непобеждённой.



На групповом этапе сборные России и США уже встречались между собой. Российскому коллективу удалось захватить инициативу и забить два гола, но американцы сумели переломить ход встречи и победить со счётом 6:3.



Во втором полуфинале сыграют победители четвертьфинальных пар Канада — Латвия и Швеция — Чехия.



Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года