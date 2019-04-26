Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.
Первой звездой признан нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл. В первом матче второго раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ) форвард отметился двумя результативными бросками. Он сравнял счёт в третьем периоде, а затем принёс «медведям» победу в дополнительное время.
Второй звездой назван нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В первом матче серии полуфинала Западной конференции с «Даллас Старз» (3:2) россиянин забросил две шайбы. Второй гол Тарасенко оказался победным для его команды.
Замкнул тройку лучших игроков вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск. В матче с «Коламбусом» финский вратарь отразил 20 бросков из 22 (90,9%).
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