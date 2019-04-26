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«Амур» продлил на два года контракт с защитником Корягиным

«Амур» продлил на два года контракт с защитником Корягиным
Хоккей / КХЛ

Защитник Глеб Корягин продлил контракт с «Амуром» на два года, сообщает в своём «инстаграме» хоккейное агентство Winners.

В прошедшем сезоне 24-летний хоккеист провёл 49 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Он записал на свой счёт один гол и четыре голевые передачи, проводя в среднем за игру по 16 минут 47 секунд. Кроме того, игрок заработал показатель полезности «-12» и 28 штрафных минут.

Сезон-2018/19 стал для Корягина первым, проведённым в свитере хабаровского клуба. Ранее он защищал цвета московского «Динамо» и «Лады». Всего в КХЛ провёл 275 матчей и набрал 30 (5+25) очков.

По итогам регулярного чемпионата «Амур» не сумел попасть в плей-офф КХЛ, заняв последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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