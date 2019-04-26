Дмитрий Родионычев подписал новый контракт с «Торпедо»

Защитник Дмитрий Родионычев продлил контракт с «Торпедо» на два года, сообщает в своём «инстаграме» хоккейное агентство Winners. Соглашение носит двусторонний характер.



В минувшем сезоне 20-летний хоккеист выходил на лёд в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он отметился двумя заброшенными шайбами при показателе полезности «-3» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем за игру Родионычев проводил на льду 8 минут 12 секунд. В плей-офф на счету защитника один матч.



Родионычев выступает за «Торпедо» в КХЛ с сезона-2016/17. Всего в лиге провёл 41 матч и набрал 3 (2+1) очка.



«Торпедо» под руководством Дэвида Немировски пробилось в плей-офф, но уступило в первом раунде «Барысу» со счётом 3-4.

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