Буше: Бобровский отразил минимум три броска, которые должны были стать голами

Эксперт телеканала NBC, а в прошлом известный голкипер Брайан Буше высоко оценил игру голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского в первом матче серии второго раунда с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ).

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«В первом матче серии с «Бостоном» Сергей отразил минимум три броска, которые должны были стать голами. Их пропустил бы практически любой голкипер в НХЛ.



Я помню, как Бобровский приехал в «Филадельфию» в 2011 году, я был его первым партнёром по вратарской бригаде. Он тогда ещё не говорил по-английски, мы объяснялись жестами. На первой же раскатке перед началом сезона я увидел, как он работает. Я отвёл нашего тренера вратарей Джеффа Риза в сторону и сказал: «О, кажется у меня проблемы». Было сразу понятно, что это была классная сделка для «Флайерз», это один из самых трудолюбивых голкиперов, которых я когда-либо видел.



Считаю, Бобровский играет просто на высочайшем уровне. Атлетизм, ловкость, гибкость — у него есть всё, чего нет у многих других парней. У Андрея Василевского это тоже есть, но его команда в плей-офф уже не играет. Бишоп тоже хорош, но не вполне понятно, помогает ли ему в должной мере оборона команды. А Боб продолжает сражаться. Он никогда не будет делать каких-то акробатических сейвов и не бросает играть. Если будет нужно, то сделает третий, четвёртый, пятый сейв подряд», — сказал Буше.

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