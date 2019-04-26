Генменеджер «Торонто» — о Бэбкоке: никому не могу дать гарантии работы в клубе

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал будущее главного тренера команды Майка Бэбкока. Канадский клуб завершил борьбу за Кубок Стэнли по итогам первого раунда, проиграв в семи матчах «Бостон Брюинз».



«Я не могу дать никому никаких гарантий относительно работы в «Торонто», и это касается меня самого. Мы сделаем то, что посчитаем лучшим для клуба, и дадим вам знать, как только это произойдёт. Для начала президент «Торонто» Брендан Шэнахэн должен оценить мою работу. Как только это произойдёт, мы займёмся другими представителями клуба. Знаю, что мне необходимо лучше делать свою работу, нужно продолжать помогать игрокам. Надеюсь, что примерно через год мы встретимся при других обстоятельствах», — цитирует Дубаса Sportsnet.

Бэбкок возглавил «Торонто» в 2015 году, подписав восьмилетний контракт с годовой зарплатой $ 6,25 млн – наибольшей среди тренеров лиги.

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