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«Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Колорадо» и повёл в серии

«Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Колорадо» и повёл в серии
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии полуфинала Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс» дома одержал волевую победу над «Колорадо Эвеланш» — 5:2. «Акулы» дважды отыгрывались и в итоге взяли верх.

Счёт уже на третьей минуте открыл форвард гостей Габриэль Бурк, вскоре Густав Нюквист восстановил равновесие. В начале второго периода «лавин» вперёд вывел Колин Уилсон. До второго перерыва «акулы» провели три результативные атаки, отличились Джо Торнтон, Кевин Лабанк и Брент Бёрнс. Точку в матче поставил Тимо Майер. Бёрнс набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».

Второй матч серии состоится также в Сан-Хосе 29 апреля, начало – в 2:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
27 апреля 2019, суббота. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 2
1:1, 3:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Бурк (Макар, Джост) – 02:10 (5x5), 1:1 – Нюквист (Бёрнс, Кутюр) – 14:44 (5x5), 1:2 – Уилсон (Рантанен, Маккиннон) – 23:56 (5x4), 2:2 – Торнтон (Сёренсен) – 30:05 (5x5), 3:2 – Лабанк (Бёрнс) – 36:02 (5x5), 4:2 – Бёрнс (Сёренсен, Торнтон) – 39:00 (5x5), 5:2 – Майер (Бёрнс) – 59:31 (en)
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