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Торторелла: Бобровский разозлился и играет на беспрецедентном уровне

Торторелла: Бобровский разозлился и играет на беспрецедентном уровне
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением об уровне российского голкипера Сергея Бобровского в розыгрыше Кубка Стэнли. Вратарь демонстрирует великолепную игру в нынешнем плей-офф.

«Мне очень повезло, работаю с ним несколько лет. В этом плей-офф он играет на беспрецедентном уровне. Как тренер, думаю, он разозлился на себя. Его вывели из себя некоторые комментарии по поводу его игры в плей-офф. Люди имели право и основания говорить об этом», — приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Нынешний контракт Бобровского в «Коламбусе» составляет $ 7,4 млн, что является третьей зарплатой по величине в НХЛ для вратарей.

Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли

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