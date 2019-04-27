Бочаров, Коновалов, Рафиков и Якупов не вошли в состав сборной России на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России произвёл изменения в составе, который будет готовиться к предстоящему чемпионату мира в Словакии. Стали известны хоккеисты, которых отцепили от подготовки к турниру.



«Штаб сборной благодарит за работу Ивана Бочарова, Илью Коновалова, Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова», — гласит сообщение пресс-службы ФХР в «Твиттере».

Обновлённый состав выглядит следующим образом:



вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

защитники Михаил Сергачёв, Илья Любушкин, Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Динар Хафизуллин, Артём Зуб, Богдан Киселевич, Александр Елесин, Егор Яковлев, Сергеев;

нападающие Владимир Ткачёв, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Михаил Григоренко, Артём Анисимов, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Илья Михеев, Александр Кадейкин, Александр Барабанов, Иван Телегин, Павел Красковский, Анатолий Голышев.