Сушинский: Хартли не препятствовал сбору проб, офицерам нужно быть корректнее

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал инцидент с главным тренером команды Бобом Хартли, который помешал допинг-офицерам взять пробу у нападающего команды Дениса Зернова. Согласно правилам тренер и хоккеист могут получить дисквалификацию сроком на четыре года.



«Зернов сдал допинг-пробу. Хартли объяснил офицерам, что они должны приходить в тот момент, когда команда не тренируется. Сказал им, чтобы приходили после тренировки, никто не запрещает это делать, а тренировочный процесс не надо срывать. Это было между играми, а Хартли высказал уже после. Никакой грубости не было, просто человек говорит импульсивно.



Нам поступило письмо, чтобы мы объяснили ситуацию. Мы рассказали всё, никаких вопросов нет. Никакой линии защиты никто не собирается строить. Просто людям, которые берут допинг-пробы, надо вести себя корректно. Человек выходит на тренировку, если вы готовы с ним бегать, не отходить от него, — идите с ним. Нельзя нарушать тренировочный процесс, никто не против сдачи проб», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

У Зернова допинг? Офицеры ломились в раздевалку «Авангарда», их послал Хартли Это случилось в серии с ЦСКА. Зернову и Хартли грозит четыре года дисквалификации.