Глава РУСАДА: проверка хоккеистов на допинг была для них внеплановой

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о том, как проходила проверка хоккеистов на допинг во время финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард», которая закончилась победой столичного клуба со счётом 4-0.

Ранее стало известно, что главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и врач команды Дмитрий Батушенко попытались помешать допинг-офицеру взять пробу у нападающего Дениса Зернова. По слухам, у хоккеиста обнаружена положительная допинг-проба.

«Мы проводили тестирование хоккеистов. Это была системная работа. Для хоккеистов это было неожиданным. На самом деле мы тестировали большое число игроков обеих команд. Это было планово для нас, но внепланово для хоккеистов», — приводит слова Гануса телеканал «360».