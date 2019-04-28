Джонс: в первом овертайме Бобровский начал творить что-то запредельное

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс после победы во втором матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (3:2 2ОТ, 1-1) отметил действия российского голкипера Сергея Бобровского. Бобровский отразил 29 бросков из 31.

«Тут даже сказать нечего — Боб был просто невероятен. Он и в самой игре пару раз нас спас, но в первом овертайме, когда у „Бостона“ было несколько очень хороших шансов, начал творить что-то запредельное. Он всегда был там, где нужно, и контролировал всё, что нужно. А ещё был этот странный отскок», — цитирует Джонса официальный сайт НХЛ.

Во втором матче противостояния российский вратарь дважды эффектным образом не позволил отличиться нападающему первого звена «Бостона» Патрису Бержерону.