Дюшейн — о сейве Бобровского: в мире не много голкиперов, которые так могут

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн прокомментировал победу во втором матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (3:2 2ОТ).

«Честно говоря, удовольствия в этой игре было мало. Так часто и происходит в плей-офф. Многим из нас приходилось просто гоняться за шайбой. Но приходится мириться с этим и добывать результат.

Сейв Бобровского на Бержероне? Это был его лучший сейв в матче, без сомнения. Когда он это сделал, я посмотрел на нашего капитана Ника Фолиньо и сказал, что в мире не так много голкиперов, которые могут остановить шайбу в таком эпизоде. Честно говоря, этот эпизод мог решить исход матча не в нашу пользу», — признался после матча Дюшейн.

Отметим, что российский вратарь дважды эффектным образом не позволил отличиться Бержерону.

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Дюшейн – второй игрок в истории «Коламбуса», отличившийся во втором овертайме