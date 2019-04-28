Плющев: надеюсь, юниоры порадуют нас и в финальном матче со Швецией

Заслуженный тренер России, экс-наставник юниорской, молодёжной и национальной сборных России Владимир Плющев прокомментировал победу команды Владимира Филатова в полуфинальном матче с американцами (3:2 Б) и выход в финал юниорского чемпионата мира.

«Наши ребята проявили мужество и характер. В тяжёлой борьбе выиграли, несмотря на то что матч складывался очень непросто. Судьи были слишком строги по отношению к нашей команде — удаляли за всё подряд, чего нельзя сказать об их отношении к нашему сопернику… В общем, ребята — молодцы. Хоть игра и не была слишком зрелищной, результата добились. Впереди нас ждёт финал с хозяевами. Игра будет такой же непростой, а вот результат, надеюсь, будет таким же успешным для нас. Остаётся пожелать удачи и поменьше удаляться, потому как шведы традиционно сильны при игре в большинстве», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».

Добавим, в последний раз юниорская сборная России выходила в финал чемпионата мира в то время, когда её возглавлял Владимир Плющев. Было это в 2009 году, когда мировое первенство проходило в Фарго (США).

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