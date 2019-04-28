Кэссиди: Бобровский просто украл победу, нужно снять шляпу перед голкипером

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение во втором матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 2ОТ, 1-1).

«Бержерон в первом овертайме сделал многое, но Бобровский просто украл победу. Ты можешь критиковать отсутствие реализации, но иногда обязан снять шляпу перед голкипером.

Перед первой шайбой Панарина они менялись местами, устроив вокруг ворот «карусель». Второй же гол стал результатом нашего недопонимания друг друга, потери в глубине своей зоны. И это в момент, когда мы вот-вот должны были получить длительное большинство. Что же касается победного гола во втором овертайме, то у нас был шанс выбросить шайбу из зоны, но сопернику удалось её там сохранить и в нашей системе меньшинства, к сожалению, случился сбой», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.