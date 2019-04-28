Тротц: Свечников будет очень эффективным игроком на долгие годы вперёд

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц перед вторым матчем серии второго раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» оценил нападающего «ураганов» Андрея Свечникова. Россиянин пропустил пять матчей после того, как его отправил в нокаут капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.



«Мы должны помнить о Свечникове, если он выйдет на лёд. Это великолепный молодой талант с выдающимися данными и отличным релизом. Судя по всему, он будет очень эффективным игроком в этой лиге на годы вперёд», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.



В первом матче серии «островитяне» потерпели поражение со счётом 0:1 в овертайме. Вторая игра состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 22:00 мск. В финале конференции победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джекетс» (1-1).

Бриндамор: вернём Свечникова в состав, если он будет к этому готов