В московском «Динамо» объяснили, зачем нужно было менять юридическое лицо

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков объяснил, зачем была осуществлена смена юридического лица.



«В первую очередь это коммерческая составляющая. ООО – это коммерческая организация по нашему гражданскому кодексу, которая может производить какие-либо действия только из своей чистой прибыли. В свою очередь АНО может спокойно как получать пожертвования, так и осуществлять пожертвования (в том числе школе Чернышёва и ветеранам клуба) без налогооблагаемых баз. Тем более учредителями клуба, как вы знаете из налоговых документов, стали банк ВТБ и Фонд Аркадия Ротенберга. Поэтому было принято и экономическое, и политическое решение об изменении формы собственности», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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