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Жамнов: «Спартак» ориентировался не на регалии, а на взгляды Знарка на хоккей

Жамнов: «Спартак» ориентировался не на регалии, а на взгляды Знарка на хоккей
Хоккей / КХЛ

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера клуба.

«Олег Знарок не нуждается в особом представлении. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьёзном международном уровне. Но, приглашая его в «Спартак», мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда. Наши взгляды на хоккей совпадают, это широко известно. Именно поэтому переговоры о его приходе в клуб не заняли много времени. Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать всё возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков «Спартака»», — цитирует Жамнова официальный сайт клуба.

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