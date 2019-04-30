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«Сент-Луис» обыграл» «Даллас» и повёл в серии 2-1, у Радулова гол

«Сент-Луис» обыграл» «Даллас» и повёл в серии 2-1, у Радулова гол
Хоккей / НХЛ

В третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Даллас Старз» — 4:3.

Счёт уже на второй минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц, Александр Радулов впоследствии в большинстве восстановил равновесие. Вновь «блюзменов» вперёд в середине второго периода вывел Тайлер Бозак. Результативным вышел отрезок с 54-й по 59-ю минуты, когда команды провели по две результативные атаки. У «Сент-Луиса» отличились Алекс Пьетранджело и Патрик Марун, у «Далласа» — Эндрю Кольяно и Тайлер Сегин.

На счету Радулова, помимо гола, показатель полезности «-1», 4 броска в створ, 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 21.36 на льду (3.40 – в большинстве).

У Владимира Тарасенко, «-1», 4 броска и 2 силовых приёма за 17.38. У Ивана Барбашёва 2 силовых приёма и блок-шот за 8.21 (2.05 – в меньшинстве).

«Сент-Луис» вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч также состоится в Далласе 2 мая, начало – в 4:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
30 апреля 2019, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 4
1:1, 0:1, 2:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Шварц (Парэйко, О'Райлли) – 01:27 (5x5), 1:1 – А. Радулов (Спецца, Даулинг) – 17:12 (5x4), 1:2 – Бозак (Томас, Данн) – 28:30 (5x5), 2:2 – Кольяно (Янмарк) – 53:06 (4x5), 2:3 – Пьетранджело (Боумистер, Шварц) – 54:24 (5x5), 3:3 – Сегин (Хейсканен, Цуккарелло) – 55:52 (5x5), 3:4 – Марун (Боумистер, Бозак) – 58:22 (5x5)
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