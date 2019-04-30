«Сент-Луис» обыграл» «Даллас» и повёл в серии 2-1, у Радулова гол

В третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Даллас Старз» — 4:3.

Счёт уже на второй минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц, Александр Радулов впоследствии в большинстве восстановил равновесие. Вновь «блюзменов» вперёд в середине второго периода вывел Тайлер Бозак. Результативным вышел отрезок с 54-й по 59-ю минуты, когда команды провели по две результативные атаки. У «Сент-Луиса» отличились Алекс Пьетранджело и Патрик Марун, у «Далласа» — Эндрю Кольяно и Тайлер Сегин.

На счету Радулова, помимо гола, показатель полезности «-1», 4 броска в створ, 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 21.36 на льду (3.40 – в большинстве).

У Владимира Тарасенко, «-1», 4 броска и 2 силовых приёма за 17.38. У Ивана Барбашёва 2 силовых приёма и блок-шот за 8.21 (2.05 – в меньшинстве).

«Сент-Луис» вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч также состоится в Далласе 2 мая, начало – в 4:30 мск.