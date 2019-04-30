Линделль «нырнул» три раза подряд после толчков Бортуццо

В третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Даллас Старз» — 4:3. На 37-й минуте двухминутное удаление получил защитник «блюзменов» Роберт Бортуццо. Перед этим он толкал Эсу Линделля, который каждый раз «нырял».

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Счёт уже на второй минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц, Александр Радулов впоследствии в большинстве восстановил равновесие. Вновь «блюзменов» вперёд в середине второго периода вывел Тайлер Бозак. Результативным вышел отрезок с 54-й по 59-ю минуты, когда команды провели по две результативные атаки. У «Сент-Луиса» отличились Алекс Пьетранджело и Патрик Марун, у «Далласа» — Эндрю Кольяно и Тайлер Сегин.

«Сент-Луис» вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч также состоится в Далласе 2 мая, начало – в 4:30 мск.