Бучневич: люди, пришедшие в «Северсталь», сделали всё, чтобы клуб остался в КХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич оценил выступление «Северстали» в нынешнем сезоне КХЛ. 24-летний игрок выступал за клуб из Череповца с 2012 по 2015 год.



«Знаю, что поставили хороших менеджера и директора, со всеми общался. Знал, что люди, которые сейчас пришли, сделали всё, чтобы клуб остался в КХЛ, и работают на благо команды. Меня не удивило, что клуб оставили, был уверен в этом. Поменяли тренера, поставили Разина, команда начала выигрывать, хорошую серию провели. Это вселяет веру в болельщиков на следующий год. Главное, что они опять вернулись на трибуны, а не как было раньше, когда на матчи по 2000 болельщиков ходило.



У меня там остались друзья, с кем я играл в Череповце. Радует, что люди горят, хотят показать результат. Команда чуть-чуть омолодилась, люди хотят играть в хоккей, доказывать, что они хорошие игроки. Надеюсь, всё срастётся, это хорошо для Череповца. Если команда хорошо проведёт сезон, Мордашов увидит, что команда билась, даст больше денег. Надо же результат показывать, а если его нет, зачем ему повышать бюджет?» — сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Гольц будет ассистировать Разину в «Северстали»