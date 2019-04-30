«Проиграл спор – надел майку сборной США. Зачем обсуждать, что я не патриот?»

Нападающий Павел Бучневич отыграл третий сезон в НХЛ за «Рейнджерс», и он получился для него противоречивым. Новый тренер, травма руки, попадания в запас и небольшое игровое время в конце чемпионата сменились игрой в ведущих звеньях и семиматчевой серией с набранными очками. Мы созвонились с Бучневичем, чтобы поговорить с ним о сезоне и других насущных вопросах. Например, узнали, почему в «Рейнджерс» ему не разрешают ходить на концерты и почему Лундквист всё ещё крут.

О досуге в Нью-Йорке: «Хотел сходить на Maroon 5, в клубе не разрешили»

— Как ваши дела, отдыхаете, расслабляетесь?

— Всё хорошо, сейчас в Череповце, скоро поеду в Италию на футбол.



— Приятно вернуться домой после сезона, соскучились, наверное?

— Всегда хочется домой, это мой любимый город. Друзья, семья, все тут живут. Я всегда с радостью сюда приезжаю.

— По чему скучаете в Нью-Йорке?

— По собаке.



— Большая собака?

— Лабрадор.



— Почему не перевезёте её с собой?

— Там есть свои нюансы.



— Дмитрий Куликов говорил, что раньше в Америку приезжал и его бесило, что все улыбаются, потом привыкал. Потом приезжал в Россию, и бесило, что все хмурые, нагрубить могут. Нет такого у вас?

— Нет такого. Конечно, здесь все угрюмые ходят, но если ты на позитиве относишься, то и к тебе люди с позитивом будут, никто просто так грубить не будет.



— Как отдыхаете во время сезона? Видела, вы на баскетбол ходили.

— Особо времени нет, на концерты нам не дают ходить, потому что они часов в девять вечера начинаются и заканчиваются ближе к полуночи. А у нас, как правило, на следующий день игры, директоры не особо рады, что мы будем ходить на концерты. А баскетбол заканчивается часов в десять, это нормально. Ужинать ходим часто ещё, ничего такого. Как обычные люди.



— А если сходишь на концерт, что будет?

— Не знаю, не ходил.



— Не следят же за вами?

— Ты же через них билеты достаёшь. Хотел на Maroon 5 сходить, не разрешили. Больше не спрашивал.



— Это именно вам, как молодому, не разрешают или всем?

— Не знаю, кто-то, может, и ходил, но, насколько я знаю, нет.

О подкасте Spittin’ Chicklets: «Откуда они собирают эти неимоверные истории и чешут их?»

— Кажется, вы в прямые эфиры к Радулову включались в чате?

— Я на него подписан, как-то заходил в прямой эфир, смотрю – он и Цукарелло. Я с Цукарелло нормально общаюсь, поэтому что-то писал. Но я не в таких хороших отношениях с ним, чтобы вступать в эфир, и не такой медийный, мне это особо не надо.



— Вот, кстати, похожая тема есть – подкаст Биссоннетта и Уитни, по сути тоже прямые эфиры, где люди ржут.

— Да-да, знаю.

«Дадут деньги, и я валю отсюда». В Америке травят байки о хоккее в России Девушки, как «жертвы Чернобыля», чемоданы денег и страшные дяди с усами. Что из этого правда, что чушь и кто это сочиняет.

— В России этот подкаст обсуждают как раз потому, что игроки рассказывают об ужасах игры в России. У вас в команде не обсуждают это, может, вас о чём-то спрашивали?

— Кто-то смотрит, если что-то интересное, то всегда показывают, мы обсуждаем. Но я особо не смотрю. Видел, как какой-то игрок «Тампы» обозвал Омск (имеется в виду Тедди Пёрселл. – Прим. «Чемпионата»). В НХЛ тоже есть города не лучше наших, не знаю, что они возникают. Нет ничего такого. Кто был в России в хороших городах, никто плохо не отзывается. Может, у них не пошла карьера и они так разговнились. У меня в команде никто плохо к России не относится.



— А какой город худший в НХЛ?

— Не знаю. Есть Эдмонтон, Виннипег, где всегда холодно, темно, некуда особо сходить. Типа Череповца. Во всех странах есть такие города. У нас в КХЛ тоже есть Питер, Москва – хорошие города, а есть Череповец, Нижнекамск. Это обычная ситуация. Хоккеисту-то, по сути, много не надо, у него тренировки да игры. Главное, чтобы было куда сходить поужинать и какие-то минимальные удобства. Не знаю, что там на город смотреть.



— В подкасте постоянно поднимают тему чудо-уколов, которые в КХЛ делают игрокам перед матчем. Это правда?

— Откуда я могу знать? Может, им кто-то колол, может, они сами себе что-то кололи и потом что-то придумывают.



— Понятно, что бред, интересно, откуда эта байка пошла.

— Не знаю, откуда собирают эти неимоверные истории и чешут их людям. А люди думают, что это всё правда.

О проигранном споре: «Проиграл – надел майку США, зачем обсуждать, что я не патриот?»

— Расскажите о споре, когда вы надели майку США. В России это неоднозначно восприняли, хотя вроде пару лет назад Тэйвз Кейну такой же спор проиграл и тоже майку США надевал, и никто не раздувал ничего.

— Люди любят попиариться. Не знаю, зачем Андрей Викторович (Назаров. – Прим. «Чемпионата») это сказал. Это спор, все люди спорят. Проиграл – надел, не вижу проблемы. Зачем обсуждать, что я не патриот, это фигня какая-то!

Назаров: Бучневич — в майке США, Панарин про интернет — это настораживает

— Не спорили бы, если бы не были уверены, что победите?

— Я до этого выиграл два спора по МЧМ и был уверен, что выиграю третий. Так получилось.



— Кто проспорил и что он делал?

— Не буду говорить, это останется секретом.



— В следующий раз будете спорить?

— Конечно.



— Это у вас такая традиция в «Рейнджерс»?

— Везде спорят. Так же спорили, когда Хабиб с Макгрегором дрались. Или когда Россия со шведами играет, или в футболе русская команда против кого-то играет. Это просто похихикать! Все люди ищут повод обсудить, но мы же обычные люди, все спорят. Не вижу в этом ничего страшного.

О сезоне: «Я не игрок по 6-7 минут, как месяц подряд играл. Дали время – показал, что могу»

— Сами довольны сезоном – вроде противоречивый, но в итоге 21 гол забили. Чувствуете, что близки к прорыву?

— Стечение обстоятельств, хорошо финишировал. Кто бы знал, как было бы, если бы я каждый матч по 20 минут играл? Надеюсь на лучшее в следующем сезоне.



— Тренер какое-то напутствие на лето дал?

— После каждого сезона мне одно и то же говорят – чтобы подтянул физическую подготовку и больше бросал по воротам. Вначале-то претензии были, потому что я вообще не бросал по воротам. У меня за 30 игр было 50 бросков, а у людей уже под 200 было. В конце сезона начал больше бросать, и пошло больше голов, статистика улучшилась.



— В концовке сезона у вас была серия с очками из семи матчей, да и играть вы стали помногу. Это взаимосвязанные вещи?

— До того как меня посадили в запас в последний раз, мы разговаривали с тренером, но не приходили к общему знаменателю. А тут как-то спокойно сели, он выслушал, что я думаю, сказал всё, что мне нужно делать. Пришли к одному знаменателю, я понял его, он начал мне доверять. Начал лучше играть, почувствовал уверенность, доверие тренера, и всё сложилось. Он доволен, я доволен.



— Почему раньше не получалось прийти к общему знаменателю?

— Хоккейные нюансы. Иногда пытаешься отдать пас, а кто-то подставил клюшку, и нам забили. Ты виновен, и тебя начинают прессовать. Много нюансов было, и я играл плохо, шайба не шла в ворота. После травмы не мог найти свою игру, меня присаживали. Одно на другое наложилось, и не играл. А когда прошёл дедлайн, обменяли лидеров, и так получилось, что в меня поверили. Начал играть больше.

Не надо было злить Бучневича: великолепный пас и 6 очков в шести матчах! Тренер признал, что не всё было так просто.

— Если бы Цукарелло и Хейз не ушли, думаете, получили бы такое доверие?

— Я уверен в себе, в том, что я хороший хоккеист. Я не игрок по 6-7 минут за матч, как я месяц подряд играл. Мне дали время, я показал, что могу.

— Кстати, после ухода Цукарелло кто теперь главный юморист в команде?

— Не было такого. Все сплотились, были на одной волне. Поняли, что сложная ситуация, много молодых, был дружный коллектив.



— Вы сами на английском можете пошутить? Вас поймут ребята?

— Могу пошутить, но все смеются над тем, что я что-то неправильно говорю.



— Не обидно?

— Нет, все же понимают.



— Английский стал лучше за три года?

— Конечно, я спокойно разговариваю в раздевалке, со всеми ребятами общаюсь на английском, на ужины хожу. Мне только интервью не нравится на английском давать, поэтому все думают, что у меня с языком всё плохо.



— Почему не любите, боитесь ошибиться?

— Вдруг скажешь что-то не так. Имеешь в виду одно, сказал другое. Из-за одного слова всё раздуют, зачем мне это надо? С клубными журналистами спокойно могу поговорить. Если кто-то сильно настаивает, тоже не откажу. Кто около клуба работает, всегда переспросят, то ли я имел в виду. С другими я редко общаюсь, стараюсь обходить их стороной.

О Лундквисте: «Он по-прежнему крут, просто ему не везло, какие-то какашки залетали»

— Смешная у вас драка получилась. Как раз только у коллег вышло ваше интервью, где вы говорили, что драки это не ваше. Показалось, вы даже не хотели драться с Гурдом.

— Не хотел, да. Нам обменяли парня из «Виннипега» — Лемье, а он боевой, любит потолкаться на пятаке. Приходится в кучу всё время лезть. Я приехал туда, чтобы взять игрока и уехать, и пусть там дальше разбираются. А он меня толкнул на ворота, я упал, вот и начали драться. Я не особо этого хотел.

Видео можно посмотреть на канале hockeyfights.com в YouTube.



— Лемье — он же не только для подраться?

— Хороший парень, энерджайзер. Завести команду, подраться, побросать. Большой, играет в тело.



— Папа у него легенда, несколько Кубков выиграл.

— Слышал, но не видел. Когда у него папа играл, у меня ещё телевизора не было.



— Лундквист по-прежнему крут?

— Да.



— Он сам признался, что этот сезон ему дался крайне тяжело, тем более что его переиграл молодой Георгиев.

— Вы говорите, что он не выигрывает, но вы просто не смотрите, как он играет! Мы даже смеялись в команде. Георгиев то ли позицию правильно выбирает, то ли ещё что, но когда ему бросают с центра, всегда попадают в живот. А посмотрите, какой гол нам забил «Нью-Джерси»! Человек бросил и попал именно в то место, в которое можно было забить. От крестовины залетела. И Лундквист говорит – я уже не знаю, что делать, если не идёт, то не идёт, чёрная полоса началась. Просто не везло человеку, какие-то нелепые голы залетали, неимоверные броски удавались. Для меня он хороший вратарь. Его возраст – это всё фигня.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«В «Рейнджерс» можно материться по-русски на льду»

— «Рейнджерс» в следующем году могут стать самой русской командой – вы, Наместников, Георгиев, Шестёркин, Кравцов. Общались уже с ребятами?

— С Шестёрой общался, спросил, подписал уже контракт или нет. Он сказал, что пока нет. Не знаю нюансы, подпишут или нет, не лезу в их дела по контрактам, это их жизнь, их карьера. Мне он задал вопросы о клубе, я ответил.



— Если все приедут, будет одна русская речь в раздевалке?

— Тренер против, когда я по-русски говорю. Общаюсь с ребятами, конечно, но тренер ругается, когда слышит.



— А на льду можно на русском говорить?

— Это эмоции, все понимают. Если что-то не так и начнёшь по-русски материться, тебе никто ничего не скажет. Но тренер требует, чтобы все на одном языке общались. Не то чтобы запрещают, но чтобы иностранцы не думали, что мы их обзываем. Конечно, рабочие моменты мы обсуждаем на английском, а о бытовых вещах на русском говорим.

О драфте НХЛ: «По хайлайтам Какко впечатлил больше Хьюза»

— А у вас по контракту переговоры уже начались?

— Не хочу сейчас об этом говорить.



— Перестройка в «Рейнджерс» идёт уже полтора сезона…

— Почему перестройка?

— Так руководство клуба сказало в прошлом сезоне.

— Не скажу, что перестройка. Мы играем в хоккей, никто не пытается проигрывать, чтобы получать драфт-пики. Все хотят выигрывать.



— Но президент клуба об этом говорил.

— Это было два года назад. Может, они за год уже сделали перестройку? У нас все хотели выиграть прямо сейчас.



— Когда ждать «Рейнджерс» в плей-офф?

— Надеюсь, что в следующем году, и я буду частью этой команды, которая будет биться в плей-офф, а не сидеть дома в апреле.



— Следили за драфт-лотереей? Кто вам больше нравится – Хьюз или Какко? («Рейнджерс» будут выбирать вторыми на драфте-2019. – Прим. «Чемпионата»).

— Следил. Видел хайлайты, про Хьюза говорят, что он напоминает Кейна, Келлера, которые маленькие и скилловые. Но Какко большой и тоже скилловой парень. Мне Какко больше нравится, по хайлайтам он меня больше удивил. Хьюз набирает много очков, но с юниорами, а Какко уже с мужиками играет и всё показывает.

Один из фаворитов драфта НХЛ Каапо Какко побил рекорд Александра Баркова

— Вы всегда переживаете за родной клуб. Честно, верили, что «Северсталь» не исключат?

— Знаю, что поставили хороших менеджера и директора, со всеми общался. Знал, что люди, которые сейчас пришли, сделали всё, чтобы клуб остался в КХЛ, и работают на благо команды. Меня не удивило, что клуб оставили, был уверен в этом. Поменяли тренера, поставили Разина, команда начала выигрывать, хорошую серию провели. Это вселяет веру в болельщиков на следующий год. Главное, что они опять вернулись на трибуны, а не как было раньше, когда на матчи по 2000 болельщиков ходило.



— Сейчас довольны тем, что с клубом происходит?

— У меня там остались друзья, с кем я играл в Череповце. Радует, что люди горят, хотят показать результат. Команда чуть-чуть омолодилась, люди хотят играть в хоккей, доказывать, что они хорошие игроки. Надеюсь, всё срастётся, это хорошо для Череповца.



— Какой результат можно считать удачным для «Северстали», если в плей-офф на Западе у СКА и ЦСКА нет конкурентов?

— Если команда хорошо проведёт сезон, Мордашов увидит, что команда билась, даст больше денег. Надо же результат показывать, а если его нет, зачем ему повышать бюджет?