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Впервые с 2010 года в сборной России на ЧМ может не оказаться дебютантов из КХЛ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Впервые с 2010 года в сборной России на ЧМ может не оказаться дебютантов из КХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Впервые с 2010 года в составе сборной России на чемпионате мира может не оказаться новичков из КХЛ.

Календарь чемпионата мира — 2019

Ранее стало известно, что к национальной команде присоединились игроки «Вашингтон Кэпиталз» — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. В ближайшие дни в сборную приедет защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев. Из нынешнего состава команды только три хоккеиста из КХЛ без опыта игры на чемпионате мира — защитник «Локомотива» Александр Елесин, защитник ЦСКА Артём Блажиевский и нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. Если на турнире не окажется дебютантов из КХЛ это будет первый с 2010 года и второй в истории случай.

2009 (2): Александр Пережогин, Антон Курьянов.
2010: —
2011 (3): Николай Белов, Владимир Тарасенко, Евгений Артюхин,
2012 (9): Евгений Кузнецов, Евгений Медведев, Евгений Рясенский, Евгений Бирюков, Сергей Широков, Денис Кокарев, Александр Попов, Александр Свитов, Евгений Кетов.
2013 (3): Никита Зайцев, Антон Белов, Кирилл Петров.
2014 (11): Андрей Василевский, Егор Яковлев, Александр Кутузов, Андрей Зубарев, Максим Чудинов, Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв, Сергей Плотников, Александр Бурмистров, Сергей Калинин, Виктор Тихонов
2015 (3): Виктор Антипин, Андрей Миронов, Артемий Панарин.
2016 (6): Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Вячеслав Войнов, Иван Телегин, Роман Любимов, Степан Санников.
2017 (9): Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Александр Барабанов, Сергей Андронов, Никита Гусев, Валерий Ничушкин, Вадим Шипачёв, Владимир Ткачёв.
2018 (9): Алексей Береглазов, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Илья Каблуков, Илья Михеев, Кирилл Капризов.
2019 (?): Александр Елесин, Артём Блажиевский, Александр Кадейкин.

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